نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يطلع على الأوضاع بالولاية الشمالية

اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية.

واستمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، والي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد علي، إلى تقرير شامل حول قضايا وهموم ومشاكل مواطني الولاية، المتمثلة في تذبذب التيار الكهربائي الذي أضر بالمزارعين، والديون المتراكمة عليهم جراء عدم شراء القمح، وبقائه في العراء مما يهدد بتلفه خلال موسم الأمطار.

وقال والي الشمالية المكلف في تصريحات اليوم إن اللقاء تطرق لضرورة صيانة وتأهيل طريق شريان الشمال الذي حصد العديد من الأرواح وأدى إلى إصابة آخرين بالجروح، كما تم مناقشة ما أحدثته الأمطار والسيول من أضرار بالولاية خاصة منطقة دنقلا، وتأثر العديد من المناطق الأخرى وقطع طريق دنقلا وانهيار العديد من المنازل في مدينة دنقلا وضواحيها.

وأشار والي الشمالية المكلف، إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعد بالتنسيق مع جهات الاختصاص لرفع الضرر عن الناس الولاية الشمالية.