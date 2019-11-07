جامعة عين شمس تنظم كأس المعرفة العلمية لـ 22 جامعة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس مسابقة "كأس المعرفة العلمية للجامعات المصرية"، بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة في المسابقة بالإضافة إلى جامعة عين شمس بإجمالي عدد طلاب ومشرفين 111 فردا.

ويضم كل فريق اثنين من الطالبات واثنين من الطلبة من كل جامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

توافدت الجامعات على مقر الإقامة بالمدينة الجامعية طلبة والمدينة الجامعية طالبات والتي سخرت كل إمكانياتها في خدمة تلك الفعاليات الهامة، وتم عقد اجتماع تمهيدي مساء أمس لإجراء القرعة بين الجامعات وضوابط المسابقة.

وانطلقت فعاليات المسابقة صباح اليوم، وضمت لجنة التحكيم للمسابقة الدكتور ممدوح محمد عبد العزيز، كلية التربية، والدكتور أحمد جمال مصطفى كلية العلوم، والدكتور وليد خالد سيد كلية التربية.

ومن المعروف أن هذه المرة الأولى التي تقيم فيها جامعة عين شمس مسابقة قمية بين الجامعات واستضافة الوفود على أرض الجامعة منذ زمن بعيد.

واطمئن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على راحة كل الطلاب والتأكيد على أن طلاب الجامعات هم ضيوف كرام على أرض جامعتهم الثانية جامعة عين شمس.

وأكد أن كل إمكانيات الجامعة مُسخرة من أجل نجاح المسابقة وراحة وسعادة طلاب جامعات مصر قادة المستقبل، وأن الغرض الرئيسي لدى قطاع شئون التعلم والطلاب من الأنشطة الطلابية هو العمل على اكتشاف المواهب العلمية والفنية وغيرها، والعمل على تأهيل طالب يصلح قائد في المستقبل وإعداد القيادات الطلابية بما يضمن لهؤلاء الطلاب كافة، كيفية اتخاذ القرارات وحل المشاكل التي تقابل كل طالب في حياته العملية، وكذلك مد أواصر الصداقة مع كل الطلاب من كل الجامعات.