أعلنت الجامعة المغربية (الاتحاد الوطني) للكاراتيه، إلغاء المشاركة في بطولة شمال إفريقيا للعبة المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

والجمعة الماضي، استدعى المغرب سفيره لدى تونس حسن طارق؛ على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، التي تستضيفها تونس يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

وقالت الجامعة المغربية للكاراتيه، في بيان، إنها قررت الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه المقرر أن تشهدا تونس في الفترة 7 الى 11 سبتمبر المقبل.

ولم يذكر الاتحاد المغربي للعبة سبب إلغاء مشاركته في البطولة.