الاحتلال يخطر الفلسطينيين بإزالة شبكة كهرباء في نابلس

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أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، السلطات الفلسطينية بقرارها إزالة شبكة كهرباء في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن "قوات الاحتلال أخطرت بإزالة شبكة الكهرباء المقامة بشارع الأعمدة قرب الموقع الأثري في البلدة".

وذكر عازم أن القوات الإسرائيلية أخطرت البلدية أن حجتها في الإزالة هي أن الشبكة التي يصل طولها لأكثر من 1200 متر، تقع في المناطق المصنفة "ج".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي شمال الضفة الغربية.