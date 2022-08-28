هاني شاكر: حضور مهرجان القلعة يبشر أن القاعدة العريضة من الشعب بخير

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، إن «مهرجان القلعة الدولي للغناء والموسيقى مهرجان رائع يظهر فيه معدن الشعب المصري»، موضحًا أن «حضور كل حفلات المهرجان، دليل على أن الشعب المصري والأذن والأذواق المصرية مازالت بخير».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «البعض يهمه وضع شكل معين من الأغاني الهابطة والمسفة على أنها سر النجاح ومثال التفوق على الساحة الفنية، والأمر عكس الحقيقة تمامًا».

واستشهد باستقبال الجمهور له في مهرجان القلعة، وحفظهم للأغاني القديمة والجديدة، مضيفًا: «حضور حفلات كل أخوتي المطربين والمطربات، مع اختلاف الألوان الغنائية، يبشر أن القاعدة العريضة من الشعب المصري بخير».

وذكر أن «الكلام الغريب الأقرب للنكتة في الأغاني هو الموضة الآن»، متابعًا: «كلام زي النكتة تضحك عليها مرة أو مرتين ولن تعيش معك مدة طويلة في الوجدان، وأتمنى اهتمام القنوات بالحفلات الغنائية، وإقامة أكثر من مهرجان قلعة في كل محافظات مصر».

وأشار إلى أهمية اهتمام الإعلام والقنوات التليفزيونية الكبيرة بالمهرجانات ونقلها للجمهور، مختتمًا: «تلقيت رسائل من معظم الدول العربية التي شاهد مواطنوها الحفل، وهو أمر مهم لإظهار للناس خارج وداخل مصر أن مصر بها مهرجانات كبيرة وفن لازال يعيش في الوجدان حتى اللحظة».