مصرع طفلة جراء سقوط تمثال حجري في فندق بميونخ

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأحد إن طفلة 7 سنوات كانت في عطلة في ألمانيا لقيت حتفها في فندق بميونخ عندما سقط تمثال حجري فوقها.

وقال مسؤولو الشرطة إن التحقيق في الحادث الذي وقع يوم الجمعة لا يزال جاريا. ولم يتضح في البداية سبب سقوط التمثال الذي يزن نحو 200 كيلوجرام.

ووفقا للنتائج، كانت الطفلة في الفناء الداخلي لفندق ميونخ عندما تم تنبيه العديد من الأشخاص إلى الوضع من خلال صراخ، حسبما ذكرت الشرطة.

ثم تمكن الأشخاص من انتشال الفتاة المصابة بجروح خطيرة من تحت التمثال. وأثناء إنعاشها، نقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث توفيت في وقت لاحق، وفقا للمسؤولين.

وكانت الفتاة في عطلة في جنوب ألمانيا مع والديها الإيطاليين.