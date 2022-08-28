الاحتلال الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في جنين ويعتقل اثنين من نابلس

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "جنين" بشمال الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية وطبية إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم بإصابة خطيرة في الصدر لشاب من مخيم جنين يبلغ من العمر (18 عاما)، وأخرى في القدمين لشاب يبلغ من العمر (20 عاما)، والإصابة الثالثة لشاب يبلغ من العمر (27 عاما) في البطن، وجرى نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين، لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عانين غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في القرية، كما اندلعت مواجهات على شارع جنين- الناصرة، وشارع جنين- حيفا وفي قرية واد برقين.



وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من مدينة "نابلس" القريبة من جنين، بعد اقتحام عدة أحياء في المدينة الشمالية، وسط إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، ومداهمة عدة منازل.