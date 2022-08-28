الدفاع التايوانية: كنا على علم بإبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان

أكدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، علمها بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر المياه الدولية في مضيق تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة- في بيان، نقلته صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، اليوم- أن قواتها المسلحة كانت على رأس الموقف، حيث أبحرت سفينتان أمريكيتان شمالا في مضيق تايوان، ولم تشهد أي مخالفات.

وأشارت إلى أن السفن الحربية الأمريكية تقوم بعمل ممرات روتينية وشهرية تقريبًا عبر الممر المائي الفاصل بين تايوان والصين على مدار العامين الماضيين.

وأبحرت سفينتان حربيتان أمريكيتان عبر المياه الدولية في مضيق تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ وأكدت البحرية الأمريكية- في بيان سابق اليوم- أن العبور يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة مفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ.

ويأتي هذا العبور بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في زيارة سريعة استغرقت 19 ساعة، خلال الفترة من (2-3) أغسطس الجاري، وهي أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.

وردًا على رحلة بيلوسي أطلقت الصين مجموعة غير مسبوقة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في ست مناطق بحرية تطوق تايوان في الفترة من 4 أغسطس إلى 7 أغسطس.

وردت الصين أيضا بوقف واردات بعض الأطعمة والمنتجات الزراعية التايوانية.

وتعارض بكين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، بشدة معاملة الدول الأخرى لتايبيه كدولة، بما في ذلك إرسال مسؤولين رفيعي المستوى للزيارة.