بوركينا فاسو تفتتح أول مصنع للأدوية لمحاربة ظاهرة العقاقير المقلدة

افتتحت بوركينا فاسو مصنعها الأول لتصنيع الأدوية بتكلفة 23 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد في إنتاج الأدوية واحتواء ظاهرة الأدوية المقلدة.

وأشار بيان حكومي أن مصنع الأدوية سيعمل على توفير مادة الباراسيتامول ومواد أخرى والتي تدخل كمواد فعالة في العديد من الأدوية التي تحارب الأمراض والأوبئة المنتشرة في البلاد.

وذكر البيان أن الدول الإفريقية تستورد 97% من المنتجات الصيدلانية التي تستخدمها، كما أن بوركينا فاسو مثل العديد من البلدان الأفريقية ، ليست مكتفية ذاتيا بعد في إنتاج اللقاحات والأدوية، وأن الوضع يجبرها على استيراد معظم المستحضرات الصيدلانية التي تستخدمها ، بل ويعرض البلاد لوباء الأدوية المقلدة.

في سياق متصل، شهدت السنوات الأخيرة، إطلاق بعض المبادرات العامة والخاصة لتقليل اعتماد البلدان الإفريقية على المنتجات الصيدلانية المستوردة، وفي عام 2020، وفي ذروة كورونا، افتتحت مدغشقر مصنعًا للأدوية ينتج الأدوية والعلاجات والمكملات الغذائية، كما تم إنشاء مبادرة قارية، وكالة الأدوية الإفريقية، لتسهيل "وصول المرضى إلى الأدوية" عن طريق زيادة "الوصول إلى الأدوية الجديدة والفعالة والآمنة من خلال مواءمة المتطلبات التنظيمية مما يؤدي إلى تسريع عملية الوصول إلى الأدوية".