 مناورات أمريكية يابانية في ياماتو وأسلحة جديدة تظهر على السطح - بوابة الشروق
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مناورات أمريكية يابانية في ياماتو وأسلحة جديدة تظهر على السطح

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 4:46 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 4:46 م

بدأت اليوم الأحد، مناورات يابانية - أمريكية مشتركة في مدينة ياماتو بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه يشارك في التدريبات حوالي 1400 عنصر من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، ونحو 700 من عناصر الجيش الأمريكي، وستستمر هذه المناورات حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وخلال المناورات تم تدريب العناصر على استهداف مواقع وأهداف على مسافة 2 كيلومتر تقريبا من أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات "جافلين".

وأشارت القناة إلى أن هذه المناورات هي الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القذائف المضادة للدروع في اليابان.


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