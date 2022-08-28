مليارات الأثرياء بالولايات المتحدة تتلاشى في 8 دقائق

في غضون 8 دقائق فقط، أطلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شرارة الهبوط في السوق، والتي أدت إلى تقليص ثروات أغنى أغنياء الولايات المتحدة بمقدار 78 مليار دولار.

وخسر إيلون ماسك نحو 5.5 مليار دولار من ثروته، فيما خسر جيف بيزوس 6.8 مليار دولار، وهي أكبر خسارة في مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وتراجعت ثروات بيل جيتس ووارن بافيت بمقدار 2.2 مليار دولار و2.7 مليار دولار على التوالي، بينما انخفضت ثروات سيرجي برين إلى أقل من 100 مليار دولار.

واستخدم باول خطابه في منتدى السياسة السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس في جاكسون هول بولاية وايومنغ، ليكرر تأكيد أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة وربما يتركها مرتفعة لفترة من الوقت لتقليل التضخم.

كان يُنظر إليه على أنه يقاوم الارتفاع الأخير في الأسهم الأمريكية الذي غذته التكهنات بأن صانعي السياسة سيعكسون مسارهم قريباً من تشديدهم النقدي القوي.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.4%، وهو أسوأ يوم له منذ منتصف يونيو، كما انخفض مؤشر ناسداك 100 صاحب التكنولوجيا الثقيلة - والذي تعد شركات: مايكروسوفت، وأمازون، وتسلا، وألفابيت، من بين أكبر مكوناته - بأكثر من 4%.

وخسر أغنى 500 شخص في العالم 1.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو أكبر انخفاض على مدار 6 أشهر لأغنى الأشخاص على هذا الكوكب.

لكن الأسهم الأمريكية سجلت في يوليو أقوى ارتفاع شهري لها منذ نوفمبر 2020، ما دفع المستثمرين إلى الرهان على أن أسوأ ما في السوق قد انتهى.