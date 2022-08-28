أعلن مهند لاشين لاعب طلائع الجيش انتقاله لصفوف نادي فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد تقديم موسم استثنائي مع فريقه على حد وصفه.

وصرح لاشين، بعد مشاركته في فوز فريقه على الأهلي بهدف دون رد أمس، قائلا: «موسم استثنائي لنا، بدأنا بالتتويج بالسوبر أمام الأهلي، ثم تراجعنا ولكن وضعنا نظامًا للفريق والآن ننافس على المركز الرابع».

وأضاف: «أضع هدفًا أمامي وهو أن أخدم فريقي، وربنا كان كريمًا معي، أن أنضم لمنتخب مصر من فريق خارج الأهلي والزمالك، هذا أمر رائع، قدمت أفضل شيء عندي وما زال أمامي الكثير، التتويج بلقب السوبر خلق عندنا طموح وهي المنافسة على مراكز متقدمة والمشاركة في البطولات الإفريقية والمنافسة عليها».

وأوضح: « سأترك النادي في مركز جيد، وبنسبة كبيرة سأنتقل إلى فيوتشر، وإن شاء الله تكون خطوة موفقة لي وأستكمل مسيرتي مع منتخب مصر، وهم فريق جيد وعندهم طموح وسيشاركون في بطولة إفريقيا».

وأتم: «المفاوضات معي كانت من أندية كثيرة وكبيرة، ولكن القرار يكون تابع لإدارة الجيش، لكن بنسبة كبيرة موضوع فيوتشر تم حسمه».