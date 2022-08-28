سلطات زابوروجيا تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ في المحطة الكهروذرية

قال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفغيني باليتسكي اليوم الأحد إن سلطات هذه المنطقة مستعدة لأي تطورات قد تقع في المحطة الكهروذرية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.

وأضاف باليتسكي - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تعمل المحطة الكهروذرية في الوقت الراهن بشكل طبيعي، ومستوى الإشعاع في حدوده الطبيعية.. ولكن، مع علمنا بدهاء وتهور وقسوة نظام كييف تجاه المواطنين، قمنا بالاستعداد لأي تطور للوضع، وبالتالي وضعنا خطة لإجلاء السكان في حال ظهرت ضرورة لذلك".

وأشار باليتسكي إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 يوليو الماضي للقصف بشكل شبه يومي من جانب القوات الأوكرانية، منوها بأن المدفعية الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتي مارجانتس ونيكوبول الواقعتين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.