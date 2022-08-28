فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يتجه لتعليق اتفاق تأشيرات الدخول مع روسيا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق اتفاق تأشيرات الدخول مع روسيا.

وقالت إن القادة الأوروبيين يناقشون ما إذا كانوا سيشددون قيود التأشيرة على الروس، الذين يرغبون في زيارة الاتحاد الأوروبي.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في براج لمناقشة المسألة المزعجة المتمثلة في زيارة الروس لأوروبا، بينما يدير قادتهم حربًا شرسة في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة فإن بعض البلدان معظمها في مناطق الشمال الأوروبي ودول البلطيق، أدخلت بالفعل قيودًا أكثر صرامة وتريد المزيد من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن علقت حكومات الاتحاد الأوروبي الاتصالات الجوية مع روسيا ردا على غزو أوكرانيا في فبراير، أصبحت إستونيا وفنلندا على وجه الخصوص بوابات لآلاف الروس لدخول الاتحاد الأوروبي كل شهر.

ويستفيد الكثير من التأشيرات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والتي تسمح بالسفر عبر منطقة شنجن التي تضم 26 دولة. وفقًا للسلطات الفنلندية، تعد النمسا واليونان والمجر وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الرئيسية التي تصدر تأشيرات شنجن للروس.

وكتبت ماري دومولين للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهي مؤسسة فكرية، "يبدو أنه من غير المقبول أن يتمتع الروس بالعطلات في الفنادق الفخمة على الريفييرا الفرنسية ورحلات التسوق في عواصم الاتحاد الأوروبي، بينما يعاني الأوكرانيون ويموتون في حرب روسيا".

ومع ذلك، حتى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يدعم إجراءات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة، لا يريد فرض حظر على جميع الزوار الروس.

ويقول زيلينسكي: نحن نفهم جميعًا، هناك أناس يحتاجون حقًا إلى الحماية، والذين يتعرضون للاضطهاد في روسيا، قد يتعرضون للقتل، وبالتالي يجب أن يتلقوا المساعدة من العالم المتحضر. هناك آليات قانونية معروفة - من خلال وضع اللاجئ وطلبات اللجوء وفرص أخرى للمساعدة والدعم. ولكن... لا ينبغي أن ينطبق هذا على بقية المواطنين الروس في أوروبا - السياحة والترفيه وشئون الأعمال".