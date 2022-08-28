البرهان يستقبل رئاسة هيئة الأركان الجديدة

اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح الأحد، بأعضاء رئاسة هيئة الأركان المعينة حديثا، وذلك بالقيادة العامة للقوات المسلحة.



وضم الاجتماع قادة القوات الرئيسة والمفتش العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الاستخبارات، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".



وهنأ البرهان، هيئة الأركان والقادة المترقين حديثا برتبة الفريق، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، ومؤكدا ثقته في الهيئة الجديدة للعمل كفريق متعاون للاستمرار في مسيرة تطوير القوات المسلحة.



وكان البرهان قد أصدر الخميس الماضي، قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وإحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد.



وشملت القرارات تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.



وبموجب قرار للبرهان تمت ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.