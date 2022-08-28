مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر انفجار بولاية كونار الأفغانية

قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق في مدينة أسد أباد عاصمة ولاية كونار الأفغانية اليوم الأحد.

وقال قائد الشرطة عبد الحق حقاني لوكالة أنباء "باجهوك" الإفغانية "هذا الصباح في الساعة 0830 كان عدد من عناصر الأمن بمنطقة غازي أباد في طريقهم إلى أسد أباد في قافلة عسكرية عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق على جسر كارهالي في مركبتهم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين، وتوفي أحدهم في وقت لاحق متأثرا بجروحه".

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الانفجار واعتقلت عددا من المشتبه بهم ويجري التحقيق معهم حاليا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.