أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن القضاء سيفتح ملف الفساد المتعلق بحظيرة "الرياح الكبرى" التي كبدت الخزينة خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إن مصالح الضبطية القضائية أنهت التحقيقات التي ستكشف عن فضائح خطيرة تتعلق بالاستيلاء والنهب الممنهج لمشروع سلسلة من الحدائق ومساحات خضراء كان من المقرر أن تصبح الرئة التي يتنفس منها سكان العاصمة وما جاورها، إلا أن الحلم تبخر بعد تحويل وجهة المنتجع الكبير لاستثمارات "الفاست فود"، دون مراعاة أدنى الشروط القانونية لذلك.

وذكرت "الشروق" نقلا عن مصادر أن الملف الذي ستشرع جهات التحقيق القضائية في النظر فيه هلال شهر سبتمبر، يعتبر من أكبر ملفات الفساد التي حققت فيها الضبطية القضائية لأكثر من 4 سنوات، نظرا لثقله وطبيعة الأشخاص الذين تورطوا فيه.

وأوضح الموقع الجزائري أن وزراء سابقين سيتم استدعاءهم لأول مرة، إلى جانب ولاة سابقين للعاصمة وعدد من الإطارات ومديرين مركزيين بعدة وزارات ومديريات فرعية، بعد أن ثبت تورطهم بالأدلة والقرائن بحصولهم على مبالغ طائلة، مقابل منح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال نفوذهم.

وتحصل وزيران سابقان وفق مصادر "الشروق"، على 18 مليون دولار رشوة من طرف الشركة الإماراتية الخاصة التي تأسست في 1999، وخططت لاستثمار مبلغ 250 مليون دولار لتحقيق أرباح لا تقل عن 5 مليار دولار في عمليات مضاربة عقارية غير مسبوقة، بتواطؤ مع مسؤولين نافذين في الجزائر.

وكان المحققون في ملف الحال قد توصلوا إلى أن مشروع حظيرة "الرياح الكبرى"، كلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تجاوزت 6 مليار دولار مرشحة للارتفاع بقيمة مليار دولار عن كل سنة، في شكل تعويضات مفروضة على الحكومة الجزائرية لصالح الشركة الإماراتية للاستثمار، عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بقضية الحال، مع أن المشروع لم يكتمل ولم ير النور إلى اليوم بسبب عدم استكمال إنجاز مرافقه على مساحة 800 هكتار، خاصة أنه كان يفترض أن يضم المشروع سلسلة من الحدائق والمساحات الخضراء.