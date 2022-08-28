انطلاق فعاليات اليوم الثاني بمهرجان الرياضة للجميع بمطروح

أعلن الدكتور وليد رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، عن استئناف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الرياضة للجميع بعدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية، بمشاركة 450 رياضيا من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى رواد الشواطئ.



وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن فعاليات اليوم ستشهد مسابقات رياضية وثقافية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، بين عدد من مراكز شباب المحافظة، خاصة بمراكز شباب قري حياة كريمة، وكذلك إقامة ندوة تثقيفية بقاعة مكتبة مصر العامة بمشاركة كبار الشخصيات والفنانين والصحفيين وأبناء مطروح.



ويأتي ذلك مع تقديم كل التيسيرات لتنظيم وتجهيز الفعاليات بمشاركة أكبر عدد من شباب مطروح وزوارها خلال فترة المهرجان من 27 إلى 29 أغسطس، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرياضة،الذي حرص على إقامة فعاليات المهرجان على أرض المحافظة.