رئيس الموساد يزور واشنطن لبحث الاتفاق النووي

من المتوقع أن يزور رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد بارنيا واشنطن خلال الأيام المقبلة، لبحث الاتفاق النووي مع إيران.

تأتي هذ الزيارة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها إسرائيل لبلورة الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية.

وسيكون بارينا ثالث مسئول إسرائيلي يزور واشنطن خلال الأيام الأخيرة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، بعد زيارة كل من وزير الدفاع بيني جانتس ومستشار الأمن القومي إيال حولاتا، بحسب ما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

بالتزامن، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، من أن مخاطر الاتفاق النووي مع إيران باتت "أكبر بكثير" مما كانت عليه من قبل، مؤكدا على استعداد إسرائيل للتحرك لحماية أمنها.

وأضاف "قادة الجيش والموساد تلقوا إيعازا بالاستعداد لمواجهة أي سيناريو كان. سنكون جاهزين للتحرك من أجل الحفاظ على أمننا. الطرف الأمريكي يدرك ذلك والعالم يدرك ذلك".