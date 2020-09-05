استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2197 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و 401 ألفا و597 إصابة والوفيات إلى 43 ألفا و111 حالة وفاة.

وفي الفلبين ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 872 ألفا و405 إصابات والوفيات إلى 61 ألفا و613 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 الاف و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 343 ألفا و76 اصابة والوفيات إلى 157 ألفا و 493 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 996 ألفا و670 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و999 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و108 آلاف و 937 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و280 حالة وفاة.

وفي هونج كونج ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و504 آلاف و264 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و654 حالة وفاة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت "الصحة الجزائرية" أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و175 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 181 ألفا و788 شخصا، كما ظل العدد الإجمالي للوفيات ثابتا عند 6 آلاف و878 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و521 ألفا و 969 إصابة والوفيات إلى 143 ألفا و684 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و11 ألفا و 100 إصابة والوفيات إلى 29 ألفا و 323 حالة وفاة.

وفي السنغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 88 ألفا و24 إصابة والوفيات إلى 1968 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 811 ألفا و131 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و 796 حالة وفاة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و110 الاف و337 إصابة والوفيات إلى 8 آلاف و 530حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 17 ألفا و 833 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و 464 ألفا و 687 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 153 ألفا و 857 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 21 مليونا و767 ألفًا و 60 حالة إصابة عقب تسجيل 21 ألفًا و 802 حالة، وحصيلة الوفيات بلغت 175 ألفًا و 306 حالات منذ بدء الجائحة عقب تسجيل 80 وفاة.

وسجلت صربيا 3497 مصابا ووفاة 15 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و269 ألفا و 421 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و 631 حالة.

وسجلت ليتوانيا 731 إصابة ووفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 108 ألفا و937 مصابا والوفيات إلى 9280 حالة.

فيما سجلت تشيلي 7809 مصابا ووفاة 29 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 487 ألفا و453 مصابا والوفيات إلى 60 ألفا و 382 حالة.