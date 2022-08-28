أعلنت المديرية العامة لاتصالات الجزائر، اليوم الأحد، ربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبدالقادر، بعد اكتشافه ثغرة أمنية في موقع "Apple آبل".

وقالت صحيفة النهار، إن اتصالات الجزائر اتفقت على انضمام الشاب مواز عبدالقادر، إلى مركز الدفاع السيبراني لاتصالات البلاد، تعزيزا لصفوفه وتطويرا لمؤهلاته في المجال، والتحولات الرقمية خاصة الأمن السيبراني.

وكانت شركة Apple العالمية قد أضافت اسم الشاب الجزائري مواز عبدالقادر في قائمتها الشرفية، بعد إبلاغه عن ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة Apple، تسمح للمخترقين بالسيطرة والاستيلاء على كل البيانات، وهو ما دعا الشركة إلى عمل تحديث طارئ لحماية مستخدميها.

يذكر أن مواز عبدالقادر الشاب الجزائري، قد كتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه حقق أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرته والتي يفتخر بها كونه استطاع فعلها مرتين، خلال شهر واحد، على خلفية اكتشافه ثغرة أمنية في الشركة الدولية.

تخصص الشاب الجزائري في أمن مواقع الإنترنت واكتشاف الثغرات الأمنية التي فاقت 800 ثغرة مكتشفة، على مستوى عديد المواقع المرموقة عالميا آخرها موقع Apple.