جلسة يوجا لزوجة السفير الهندي بالقاهرة بحضور زوجات دبلوماسيين

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أقامت بريتي جوبتيه، حرم سفير الهند لدى القاهرة، صباح اليوم، فعالية حول اليوجا بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الفعالية زوجات عدد من السفراء والدبلوماسيين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجالية الهندية ومحبي اليوجا.

وتضمنت الفعالية مجموعة من جلسات التأمل القصيرة وتدريبات التنفس وأوضاع اليوجا.

وذكرت بريتي أنها تمارس اليوجا بانتظام. كما تحدثت للمشاركين عن فوائد وأهمية اليوجا.

وتم تنظيم فعالية اليوجا في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند والشهر الثقافي الهندي الذي يقام بمصر.

واليوجا تراث هندي قديم يسعى لتحقيق التوافق بين الجسد والعقل عن طريق المزج بين التمارين البدنية والعقلية.

ويمارس الناس في جميع أنحاء العالم اليوجا بأشكالها المختلفة، ولا تزال اليوجا تشهد إقبالاً وانتشاراً كبيراً.

كما أن لليوجا شعبية كبيرة في مصر حيث يُقبل على ممارستها الكثير من محبيها.