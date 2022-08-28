الصنداي تايمز: استعادة كنوز بيروت الزجاجية المحطمة بعد انفجار الميناء

وتواصل "ثم استدارت في الزاوية ورأت خزانة خشبية ملقاة على الأرض. قبل اشتعال مخزون من نترات الأمونيوم في الميناء في 4 أغسطس/ آب 2020، كان الصندوق يحتوي على 74 قطعة زجاجية وزجاجات وأكواب ومصابيح من العصر الروماني إلى الإسلام: هشة وثمينة وقابلة للكسر".

واختلطت القطع التي حطمت ببقايا النوافذ والأرفف المكسورة في كومة لامعة على الأرضية الرخامية الباردة.

وتشير الكاتبة "افتتح المتحف البريطاني الأسبوع الماضي معرضا يضم ثمانية من الأواني الزجاجية القديمة، التي رممها خبراء في لندن. وتُرِكَت الشقوق التي ظهرت على الزجاج لإظهار الأضرار التي سببها الانفجار الذي كان مركزه على بعد أقل من ميلين من المتحف".

وتضيف "كانت بعض القطع موجودة في المتحف لأكثر من 100 عام، منذ ما قبل إنشاء لبنان. ونجت من حربين عالميتين، اغتيال رئيس الجامعة الأمريكية عام 1984، وتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الإدارة".

وقالت بنايوت "لقد نجت الأواني من كل هذه الحوادث ثم ذهبت في جزء من الثانية.. بالنسبة لي بصفتي أمينة، إذا كنت قادرا على استعادتها اليوم، كان من المهم أن يرووا كل هذه القصص، ولكن الأهم من ذلك قصة اليوم".

وتشرح الكاتبة "بدأ التعاون مع المتحف البريطاني بعد أيام قليلة من الانفجار، عندما اتصل المسؤولون ببنايوت ليسألوا عما إذا كان بإمكانهم المساعدة.. في غضون أسابيع، أرسل المعهد الوطني الفرنسي للتراث الثقافي كلير كويوبير إلى بيروت، وبدأت في تقييم الأضرار".