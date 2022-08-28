دونجا مودعا جماهير الإسماعيلي: «لم أبخل بنقطة عرق واحدة»

ودع محمود عبدالعاطي «دونجا»، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جماهير الدراويش وذلك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان «دونجا» وقع في الأيام الماضية على عقود انضمامه لنادي الزمالك، ولكن لم يحسم النادي الأبيض حتى الآن قراره بشأن تفعيل التعاقد معه.

وكتب «دونجا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما أسرع الأيام ثلاث سنوات ونصف مرت دون أن أشعر داخل جدران هذا الصرح الكروي العظيم ذلك الحصن الأصفر الذي بمجرد دخوله تأسرك رائحة عبق الماضي العظيم والتاريخ الذي تشهد عليه تلك الجدران إنه النادي الإسماعيلى الذي يرقد كماسة متلألئه في صحراء".

وأضاف: "ذلك الصراع المادي الموحش بين الأندية الذي يخبرك أن البقاء للأغنى ولكن كلي ثقة في أنه عائد ذلك المارد الذي وإن استفاق لن يرحم، شكرا لهذا النادي وجمهوره العظيم الذي تحمل ومازال في انتظار صحوة تشفي الصدور وترسم البسمة على الوجوه".

وأضاف: «بالنسبة لي فعلت ما أقدر عليه ولم أبخل بنقطة عرق واحدة طوال تلك المواسم ويشهد الله ولكن لم أرَ أبدًا يدا قد تصفق دون الأخرى، عمومًا أوجه شكري لكل شخص داخل هذا النادي الذي أضاف لتاريخي قيمة وشرفا سأحكيه لأبنائي.. شكرًا للجماهير العظيمة اللي عمرها ما اتخلت عن النادي في أي محنة بالعكس بتبقى هي الدرع السند للنادي وهي الوحيدة بعد ربنا اللي بتخرج النادي من أي كبوة».

وتابع: «شكرًا إخواتي اللاعبين اللي ما شوفتش منهم غير كل خير، شكرًا الجهاز الفني والإداري والطبي وأخيرًا المسؤولين عن غرفة الملابس اللي لازم أذكرهم بالاسم عمي درويش وعمي عواد وميمي وسيد شكرًا ليكم على كل حاجة».