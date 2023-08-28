مخزونات الغاز الطبيعي في فرنسا ترتفع بنسبة 88%

ذكرت مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا "جي آي إي"، أن مخزون الغاز الطبيعي الفرنسي ارتفع على مدار الأسبوع الماضي إلى 120 تيراواط/ساعة أو بنسبة 88% في الأسبوع الذي انتهى في 26 أغسطس مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الذي تبلغ نسبته 87% في هذا الوقت من العام.

وكانت سعة تخزين الغاز الأسبوع السابق عليه 86%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت فرنسا وألمانيا أكبر تغييرات في أسبوع واحد والتي تقاس بتيراواط/ساعة.

وكانت المخزونات الفرنسية هي الأقل امتلاء على أساس النسبة المئوية والأقل امتلاء أيضا عند مقارنتها بمتوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وكانت بولندا هي ثاني أقل نسبة امتلاء مقارنة بمتوسط 5 سنوات، بينما كانت النمسا وإسبانيا الأكثر امتلاء مقارنة بمتوسط 5 سنوات.