الدفاع السورية: مقتل عدد كبير من المسلحين في ضربات بالتعاون مع روسيا على ريف إدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل عدد كبير من المسلحين في ضربات بالتعاون مع روسيا على ريف إدلب.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إن «وحدات من القوات المسلحة، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسين نفذت ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي».

وأشارت إلى أن «الضربات الجوية والصاروخية، جاءت رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية مؤخراً، على المواقع والنقاط العسكرية للقوات العاملة في ريفي حماة وإدلب».

ولفتت إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير تلك المقرات بشكل كامل، بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم عرف منهم:

محمود سرميني ــ هيئة تحرير الشام

ممدوح علوش ـ هيئة تحرير الشام

أبو ريان موعه ــ تنظيم أنصار التوحيد

أبو قسورة الغربي ــ تنظيم أنصار التوحيد

https://fb.watch/mIqlSy077c/