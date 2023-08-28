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اتسعت ظهر الأحد رقعة النيران في ولاية جندوبة أقصى شمال غربي تونس، وقد امتدت ألسنة اللهب بغابات منطقة عرقوب الريحان بمعتمدية فرنانة بسبب هبوب رياح قوية.

وتواجه فرق الحماية المدنية بجندوبة 3 حرائق متزامنة ومتفرقة في كل من غابة بعرقوب الريحان فرنانة، وغابة بعين دراهم، غابة بالشووالة بوسالم.

وتتواصل عملية الإطفاء من قبل أعوان الحماية المدنية والغابات لمنع وصول النيران للمنازل بعد اقترابها كثيرا من المناطق السكنية.

وتدخل الجيش التونسي عبر مروحية عسكرية معاضدة لجهود الحماية المدنية في عمليات الإطفاء لكبح انتشار النيران.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الحماية المدنية أجلت قرابة 15 عائلة من منازلهم وحيوانات، بسبب حريق عرقوب الريحان فرنانة.

وكان رئيس دائرة الغابات بجندوبة لطفي الحمايدي، قد أكد يوم السبت أن أعوان الغابات والحماية المدنية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، سيطروا في ساعة متأخرة من ليل الجمعة على حريق شب بغابة بمنطقة البلدة الحدودية مع الجزائر.

وأفاد الحمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الحريق أتى على نحو 3 هكتارات من غابة الشعراء والصنوبريات.

يُشار إلى أن ولاية جندوبة شهدت خلال الصائفة الجارية العديد من الحرائق التي شب أكبرها بمعتمدية طبرقة ولم يتم بعد تحديد حجم الخسائر، كما لم تكشف السلطات المحلية والجهوية عن أسبابه.