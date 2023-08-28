غالبية أعضاء نقابة العاملين بالسكك الحديدية بألمانيا لا تؤيد تنظيم إضرابات مفتوحة

أصبحت شركة "دويتشه بان" الألمانية للسكك الحديدية غير مهددة بالتعرض لإضرابات مفتوحة من عامليها خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن أسفر التصويت الذي أجرته نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل في ألمانيا (إي في جي) عن تأييد أقل من 50% من أعضاء النقابة المشاركين في التصويت لمثل هذا الإجراء، وذلك حسبما علمت وكالة (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، على هامش جلسة المجلس التنفيذي للنقابة.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم إضرابات غير محددة بمدة كان يتطلب موافقة 75% من الأعضاء المشاركين في التصويت.

وأفادت معلومات (د.ب.أ) بأن التصويت أسفر أيضا في المقابل عن تأييد 3ر52% من الأعضاء المشاركين لتوصية التحكيم التي تم إعدادها بعد جهد كبير وذلك إيذانا بإنهاء صراع الأجور في شركة السكك الحديدية والذي استمر على مدار شهور.

وكانت النقابة أعلنت أنها ستقبل بقرار التحكيم في حال حصل على تأييد 25% من الأعضاء.

وعقد المجلس التنفيذي للنقابة اجتماعا منذ الساعة الثانية بعد الظهر ومن المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

كانت النقابة أعلنت في نهاية يونيو الماضي قبولها اقتراح شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" بالاستعانة بتحكيم جهة خارجية في محادثات الأجور المتعثرة بين الجانبين.

وبدأ الصراع بين الجانبين منذ نهاية فبراير الماضي ونظمت النقابة مرتين إضرابات تحذيرية أدت إلى إصابة حركة القطارات بالشلل التام على مدار ساعات، وكانت النقابة تعتزم تنظيم إضراب تحذيري ثالث لكن محكمة العمل في فرانكفورت منعته.

وبعد جلسة المحكمة سارت المفاوضات بين الجانبين بشكل أفضل إلى أن تعثرت أخيرا في نهاية يونيو الماضي. واتفق الجانبان على اللجوء إلى اثنين من المحكمين طرحا حلا توافقيا.

وينص الحل التوافقي المطروح على زيادة الراتب بمقدار 410 يورو شهريا على مرحلتين وعل مدار مدة تعاقدية تبلغ 25 شهرا. ومن المنتظر صرف المرحلة الأولى من الزيادة بواقع 200 يورو اعتبارا من ديسمبر المقبل، والمرحلة الثانية اعتبارا من أغسطس المقبل.

كما ينص الحل التوافقي على صرف علاوة تعويض عن التضخم خالية من الضرائب والرسوم بقيمة 2850 يورو لجميع العاملين في أكتوبر المقبل.