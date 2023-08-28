وزير الاتصالات: ندعم المشروعات والمبادرات المحددة لبناء قادة التكنولوجيا والابتكار

اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية، فاعليات مؤتمر (الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية في نسخته الحالية - 2023، والذي احتضنته الجامعة على مدار ٤ أيام، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور واسع من مهندسين وأكاديميين، وباحثين وطلاب مصريين ودوليين.

وجرت فاعليات مؤتمر (الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) في دورته الحالية لهذا العام تحت عنوان (التكنولوجيا الهندسية ودورها في خدمة الإنسانية، والتعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات التطوعية للشباب).

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، امتنانه للطلاب والمهنيين الشباب الذين شاركوا في هذا المؤتمر، قائلاً: "أنتم مستقبل منطقتنا، وأنا على ثقة من أنكم ستستخدمون مهاراتكم ومعرفتكم لإحداث تأثير إيجابي وخلق عالم أكثر شمولاً وإنصافًا، لقد ألقيت نظرة على عناوين الجلسات واستنتجت بعض الكلمات الرئيسية التي تصف هذا المؤتمر بأنه "التكنولوجيا والإنسانية والاستدامة والمستقبل"، وهذا موضوع مهم للغاية، حيث إننا نواجه عدداً من التحديات، مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة، وبما لا يدعو مجالا للشك يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا رئيسيا في مواجهة هذه التحديات، وأنا على ثقة من أن حلول الغد سيتم تطويرها من قبل الشباب في هذه القاعة.

واستطرد: "تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات والمبادرات المحددة لبناء قادة التكنولوجيا والابتكار، فعلى سبيل المثال: الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، ومبادرة مصر الرقمية وغيرها الكثير".

ووجه وزير الاتصالات حديثه للطلاب: "أود أن أشجعكم على مواصلة التعلم والنمو، واستخدام مهاراتك ومعرفتك لإحداث فرق في العالم، وأنا على ثقة من أنكم ستحدثون تأثيراً إيجابياً على منطقتنا وخارجها.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "يسعدني بشكل خاص أن أرى هذا العدد الكبير من الشباب من جميع أنحاء المنطقة هنا اليوم، أنتم مستقبل الهندسة والتكنولوجيا، وأنا واثق من أنكم ستحققون أشياء عظيمة في كل من الأوساط الأكاديمية والصناعة"، مطالبا المشاركين بأن يكونوا المهندسين والتقنيين الذين يحلون مشاكل العالم، وليس الذين يخلقونها.

وأضاف: "لقد كان هذا المؤتمر فرصة عظيمة بالنسبة لكم للتعلم من بعضكم البعض، ومشاركة الأفكار، والتواصل مع المتخصصين في مجال عملك، وآمل أن تكون قد استفدت بالكامل من هذه الفرصة، وآمل أيضا أن أتمكن من رؤية المزيد من التعاون البحثي الدولي من العديد من البلدان في المستقبل القريب"، مشيدا بتركيز المؤتمر على الأنشطة الإنسانية والمسئولية الاجتماعية، حيث يعد هذا الجانب من المسائل المهمة التي تتبناها الدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن المؤتمر استهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الخاصة بالتحديات المستقبلية في القطاع التكنولوجي والصناعي، وذلك تماشيًا مع أجندة الجامعة وتوجهات الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن هذا المؤتمر كان بمثابة منصة اجتمع فيها الخبراء والأكاديميون المتخصصون في علوم الهندسة والحاسبات وطلاب هذه البرامج من دول مختلفة، لمناقشة أحدث البحوث والتطورات التقنية التي تهم المجتمعات الصناعية والتكنولوجية والأكاديمية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تعظيما للاستفادة، عقد كل من لجنة العمل مع الصناعة التابعة للمنطقة ٨ لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات والتي تمثل كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكاديمية البحث العلمي، اجتماعا على هامش المؤتمر من أجل تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات.