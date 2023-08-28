الأمم المتحدة: هجمات تعرقل انسحاب بعثة حفظ السلام من مالي

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن هناك هجمات تستهدف عناصرها وتعيق انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة من دولة مالي(مينوسما).

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة، القاسم واين لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إن القافلة الأخيرة للقوات التي كانت متجهة من بلدة بير إلى مدينة تمبكتو، تعرضت لهجوم مرتين من جانب متطرفين مجهولين.

وأشار إلى أن الهجومين أسفرا عن إصابة أربعة من أصحاب الجنود التابعين للأمم المتحدة (الخوذات الزرقاء) فضلا عن تضرر مركباتهم.

وبسبب صعوبة التضاريس، استغرقت القافلة يومين لقطع مسافة 57 كيلومترا.

وأكد واين أن الصعوبات ستستمر بسبب مطالبة الحكومة المالية انسحاب قوات حفظ السلام بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه في بعض المناطق، لم يكن من الممكن إجراء عملية تسليم مناسبة للمهام من بعثة "مينوسما" إلى القوات المحلية.

ويعتزم الجيش المالي، الذي كان يعمل مع مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة منذ الانقلاب العسكري في 2021، للسيطرة على قواعد الأمم المتحدة بعد الانسحاب.

وتشهد مالي أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية صعبة نتيجة نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة في البلاد وعلاقات متوترة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي أدت لسحب قوة برخان الفرنسية وقوة تاكوبا الأوروبية من مالي.