مجهولون يعتدون على كنيسة ويحطمون بعض تماثيلها في جبل لبنان

حطم مجهولون بعض التماثيل الصغيرة داخل كنيسة مار جرجس في الجية بمحافظة جبل لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين "أقدم مجهولون على دخول كنيسة مار جرجس في الجية ، وحطموا بعض التماثيل الصغيرة"، مشيرة إلى أن "الهدف من دخول الكنيسة سرقة صندوق النذور".

ولفتت إلى أن القوى الأمنية حضرت إلى المكان وباشرت التحقيقات.

ونددت بلدية الجية، في بيان، بـ"الاعتداء الذي تعرضت له كنيسة مارجرجس في البلدة"، مؤكدة أن "ما حصل عمل مستنكر من كل عائلات الجية الروحية، التي تحرص كل الحرص على الحفاظ على الوحدة والعيش الواحد وتنوعها".

وشددت على "أهمية وضرورة تعاون كل الأطراف، والعمل سويا على تعزيز السلم الأهلي ورفض كل أنواع الفتن المذهبية والطائفية".

وأعلنت أن رئيس البلدية بالتكليف وسام الحاج، تفقد ليلًا الكنيسة، مطلعا على تفاصيل الحادثة، وأجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع القوى الأمنية ورئيس دير مار شربل - الجية الأب شربل القزي والفاعليات المسيحية، مستنكرا الحادث، داعيا "القوى الأمنية إلى الاسراع في كشف الفاعلين، الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار في البلدة".