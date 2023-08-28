اليونان: مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 18 آخرين جراء غرق قارب يحمل مهاجرين

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 18 آخرين، وذلك بعد غرق قارب يحمل مهاجرين شمال شرق جزيرة "ليسبوس" الواقعة بالقرب من الساحل التركي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن خفر السواحل اليوناني قوله إن إحدى السفن التابعة له تمكنت من إنقاذ 18 شخصا بينما عثر على 4 أشخاص آخرين فاقدي الوعي، مشيرا إلى أنه تم نقل الجميع إلى ميناء "ميتيليني" الرئيسي بالجزيرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال خفر السواحل إنه أنقذ عشرات الأشخاص من عدة قوارب بالقرب من جزر بحر إيجه الشرقية حيث تشهد هذه الجزر زيادة في عدد الوافدين الجدد منذ قرابة شهرين.

يذكر أنه على مدى عقود، كانت اليونان واحدة من نقاط الدخول المفضلة إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراعات أو الفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والذين يأملون في حياة أفضل في أوروبا.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد وصل أكثر من 14 ألف شخص إلى اليونان عن طريق البر والبحر حتى الآن هذا العام.