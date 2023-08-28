حماة الوطن بمطروح توزع شتلات بالمجان للمرأة المعيلة

قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه تم توزيع الشتلات الزراعية لمبادرة "الزراعة المنزلية للمرأة المطروحية" بالمجان لزراعة الأسطح والشرفات من خلال مبادرات طاقات الوطن المنتجة للدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة المركزية بالحزب.

ذلك فى إطار مواصلة الحزب بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع لتمكينها أقتصادياُ واجتماعياً، بإطلاق مبادرة الزراعة المنزلية للأسطح والشرفات، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

وتابعت أمينة أمانة المرأة المركزية تابعت مبادرة الزراعة المنزلية في مراحلها حتي مرحلة الإنبات وكشف النباتات في الشتلات قبل نقلها لزراعتها علي الأسطح والشرفات بالمنازل لزراعة المحاصيل مثل الطماطم والفلفل والبذنجان والخيار وغيرها من المحاصيل، من خلال المتابعة الميدانية تيسير دهيم أمينة المرأة وأعضاء الأمانة بالحزب.

وأضاف أمين الحزب أنه تم توزيع الشتلات ضمن مبادرة الزراعة المنزلية علي المشاركين من الأعضاء ومن خارجه والتي لاقت إقبالا واعجابا من المواطنين معظمهم من خارج الحزب، والتي تهدف إلي الاكتفاء الذاتي للمرأة لتوفير الخضروات والفواكة للأسر لمكافحة الغلاء من خلال استغلال الطبيعة وخامات ومخلفات البيئة مثل الزجاجات الفارغة في الزراعة لنحصل علي أجمل محاصيل بجودة عالية وأكل صحي ومفيد لأبنائنا في أجمل حديقة منزلية .