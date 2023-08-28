كشفت صحيفة إيطالية، أن لصوصا في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن.

وكتب اللصوص في الرسالة، بعد أن لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهاز تحضير «إيروجريل»: «أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق».

وقالت صحيفة «إيل جازيتينو» المحلية، إن التحقيق لا يستبعد بأن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة، المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة، قد تم إجراؤها خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، ويستمر البحث عن اللصوص، لكنهم لم يتركوا أي دليل، وفق وكالة سبوتنيك.

ويعتبر شهر أغسطس، تقليديًّا، ذروة سرقة الشقق في إيطاليا، إذ يستفيد لصوص الشقق من العطلة الصيفية، ويراقبون الشقق ثم ينفذون جرائمهم.

وغالبا ما يستخدم اللصوص تقنيات ووسائل متطورة، على سبيل المثال، يتم إذابة الأقفال بحمض النيتريك.