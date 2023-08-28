 نيرخا الأفضل بين 15 وجهة سياحية في إسبانيا خلال صيف 2023 - بوابة الشروق
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نيرخا الأفضل بين 15 وجهة سياحية في إسبانيا خلال صيف 2023

مدريد - د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 9:10 ص

أصبحت بلدية نيرخا الواقعة في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا الوجهة التي أسرت قلوب الإسبان في صيف 2023.

ولطالما كانت البلدة الساحلية الجميلة مفضلة بين السياح، ولكن حقيقة أنها أيضا الوجهة الأكثر بحثا من جانب السياح يعني أنها لم تفقد سحرها الإسباني، بحسب موقع ترافل ديلي نيوز.

وتكتمل أفضل 3 مناطق العام الجاري ببلدتين اخريين تقعان في كوستا ديل سول وهما بينالمادينا وماربيا.

وتأتي ملقا الثرية بالثقافة والتاريخ في المرتبة الرابعة، ويليها بينيدورم وفوينخيرولا بفضل شواطئهما الحاصلة على جوائز العلم الأزرق. وتكتمل أفضل 10 مقاصد بتوريمولينوس وسالو واليكانتي واستيبونا.

وآخر أفضل خمسة مواقع هي برشلونة وسيتجيس بكتالونيا، ومورايرا وكالبي ودينيا بإقليم فالنسيا.


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