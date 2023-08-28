وفد إيراني يناقش في أفغانستان قضايا المخدرات والإرهاب

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهیم رضایي، إن وفدا برلمانيا إيرانيا ناقش خلال اجتماعاته مع مسئولين لدى حركة طالبان عدة قضايا من بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات ووضع المهاجرين الأفغان.

وفي تصريح له اليوم الإثنين، أشار "رضائي" إلى زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى أفغانستان والتي استمرت يومين؛ مبينا أن هذا الوفد المكون من خمسة نواب اجتمع بشكل منفصل مع "محمد عبد الكبير" نائب رئيس وزراء أفغانستان، و"أمير خان متقي" وزير الخارجية بالوكالة، و"قلندر عباد" وزير الصحة بالوكالة و"نور جلال جلالي" نائب وزير الداخلية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في الهيئة الحاكمة داخل افغانستان، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأوضح: "لقد تم في هذه اللقاءات مناقشة أهم القضايا بين طهران وكابول ومن بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات والمهاجرين الأفغان والمياه الحدودية والاستثمار المشترك ومراقبة الحدود ونقل الخبرات والمعرفة التقنية في المجالات الصناعية والزراعية والصحية؛ کما شدد الجانبان على ضرورة زيادة التفاعلات والتواصل الثنائي".

وتابع رضائي، أن الوفد الإيراني التقى أیضا بعدد من علماء الشيعة والناشطين السياسيين الأفغان في کابول.

كما أشار إلى أن الوفد البرلماني أكد في مباحثاته على امتداد هذه الزيارة، ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وكابول واستخدام الطاقات المتوفرة لتحقيق المصالح المشتركة.

ويشار إلى أن إيران لا تعترف بحكم حركة طالبان لأفغانستان منذ استيلاء الحركة على البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان في عام 2021.

وشهدت الحدود بين إيران وأفغانستان التي يزيد طولها عن 900 كيلومتر، اشتباكات بين قوات طهران وطالبان.

كما أن هناك توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه سد هلمند.