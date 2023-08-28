زيلينسكي: التوصل لحل سياسي لمسألة القرم أمر ممكن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيكون من الممكن التفاوض بشأن التوصل لحل لمسألة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014 بدلا من استخدام القوة.

وقال في حوار أمس الأحد نشرته عدة وسائل إعلامية أوكرانية صباح اليوم الاثنين: "عندما نكون على الحدود الإدارية للقرم، أعتقد أنه من الممكن سياسيا نزع تسلح روسيا على أراضي شبه الجزيرة".

وتكافح كييف في الحرب ضد روسيا، وقد قالت أكثر من مرة إنها تسعى لاستعادة القرم، بالإضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

ويتقدم الجنود الأوكرانيون في جنوب البلاد تدريجيا نحو ساحل البحر الأسود، في إطار جهود السعي لقطع طريق الإمدادات الروسي لشبه الجزيرة.

وقال زيلينسكي إن الحل السياسي للقرم سيكون الأفضل، حيث إنه سيسفر عن عدد أقل من الضحايا.

وأكد زيلينسكي، أنه لا يريد نقل الحرب إلى الأراضي الروسية، موضحا أن الهدف هو تحرير الأراضي الأوكرانية، وأن التقدم نحو الأراضي الروسية سيخاطر بفقدان الدعم الغربي الحاسم.