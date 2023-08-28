مسئول: بدء بناء خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا خلال الربع الأول من 2024

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كشف جون بوسكو هابوموجيشا نائب المدير العام للشركة القابضة المنفذة لمشروع "خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا"، عن استمرار الاستعدادات لبدء الأعمال المدنية لخط الأنابيب العام المقبل.

ونقلت صحيفة"ديلي مونيتور" الأوغندية عن هابوموجيشا، قوله إن الشركة تستعد لتسليم المشروع بطول 1443 كم للمقاول، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن شركة "تشاينا بتروليوم بايبلاين انجينيرينج الصينية، هي المقاول الرئيسي بالإضافة إلى شركات أخرى منها شركة ورلي بارسونز وشركة بولور لوجيستيكس الفرنسية.

يذكر أن خط أنابيب النفط الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار يواجه مشكلة تتعلق بالمناخ في أفريقيا.