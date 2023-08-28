تركيا: ضبط وإنقاذ 136 مهاجرا غير نظامي جنوب غربي البلاد

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شهد قضاء بودروم بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، اليوم الاثنين، ضبط وإنقاذ 136 مهاجراً غير نظامي.

وأفاد بيان لخفر السواحل التركي أن قواته أنقذت 118 مهاجراً غير نظامي من الغرق، بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية عبر قوارب مطاطية باتجاه المياه الإقليمية التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي سياق متصل، أفاد بيان خفر السواحل التركي بأنه تم ضبط 18 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل بودروم.

وأوضح البيان أن المهاجرين غير النظاميين كانوا بصدد العبور بحراً إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وتم تسليم جميع المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية إدارة الهجرة في موغلا، لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا أو بلغاريا.