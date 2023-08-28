مقتل 5 مهاجرين قبالة الساحل اليوناني

لقي خمسة مهاجرين حتفهم اليوم الاثنين أثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى جزيرتي ليسبوس وساموس على متن قوارب مطاطية، وفقا لما ذكرته هيئة البث اليونانية، نقلا عن أفراد خفر السواحل اليونانية.

ووفقا لخفر السواحل، انقلب قارب قبالة ليسبوس صباح اليوم الاثنين، وغرق أربعة أشخاص، بينهم طفل. وتم إنقاذ ثمانية أشخاص.

وقام راكبو قارب مطاطي يقل 37 شخصا بتدمير قاربهم قبالة جزيرة ساموس، الذي غرق بعد ذلك.

وتمكن أفراد خفر السواحل من إنقاذ 36 شخصا، بينهم طفل صغير. مع ذلك، توفيت سيدة في الحادث.

ويذكر أن المهاجرين أو المهربين عادة ما يتسببون في غرق قواربهم، على سبيل المثال من خلال قطع أنابيب القارب المطاطي لتجنب إعادة قوات خفر السواحل اليونانية القوارب إلى المياه التركية.

وعندما يواجه القارب مأزقا، يصبح خفر السواحل ملزمين قانونيا بإنقاذ الذين كانوا على متنه. ويعد هذا الإجراء خطير للغاية لأن ليس جميع المهاجرين يستطيعون السباحة.