كوريا الجنوبية وأستراليا تبحثان الرد على تهديدات كوريا الشمالية

بحث رئيسا هيئة أركان الجيش في كل من كوريا الجنوبية وأستراليا، اليوم الاثنين، سبل الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والأمن الإقليمي والتعاون العسكري الثنائي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء نقلا عن مسئولين في العاصمة سول.

وقال بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن رئيس الهيئة الجنرال كيم سونج-كوم والجنرال أنجس كامبل، قائد قوات الدفاع الأسترالية، اجتمعا في وقت سابق اليوم، حيث تبادلا أيضًا تقييمهما للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما.

وذكر البيان أن كيم وكامبل اتفقا على أن تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية ، ومن بينها المحاولة الأخيرة لإطلاق ما ادعت أنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري، لا تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيط الهادئ والهندي فحسب، بل تهدد أيضًا المجتمع الدولي.

وجاء اجتماع المسؤولين البارزين في وقت تجري فيه التدريبات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويشارك جنود من أستراليا في تدريبات أولتشي فريدوم شيلد لهذا العام، باعتبارها دولة عضو في قيادة الأمم المتحدة.