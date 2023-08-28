إصابة شخصين في هجوم بسكين في إحدى الغابات غربى ألمانيا

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قالت الشرطة في ولاية سارلاند الألمانية إن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة في هجوم بسكين أثناء سيرهما في إحدى الغابات.

وكانت امرأة (44 عاما) ورجل (47 عاما) من فرنسا يسيران أمس السبت في غابة بالقرب من قرية كارلسبرون، القريبة من الحدود الفرنسية.

وصادف الشخصان المشتبه به في الغابة حيث هاجمهما فجأة وطعنهما.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أنه تم نقل الضحيتين إلى المستشفى بمروحية حيث يتلقيان العلاج حاليا.

وتم اعتقال المشتبه به (23 عاما) بالقرب من مسرح الجريمة. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وأضافت الشرطة أنه يتم احتجاز المشتبه به بتهمة الشروع في القتل، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله بدون مقاومة .