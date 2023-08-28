دراسة: التغيرات المناخية تشكل تهديدا كبيرا لمنتجعات التزلج في أوروبا

كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن التغير المناخي يهدد مستقبل منتجعات التزلج في أوروبا، حيث خلصت إلى أنه حتى آلات الثلج الاصطناعية لن تكون قادرة، إلا بشكل جزئي، على تعويض نقص الثلوج الطبيعية، وسط ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ووجد باحثون في الدراسة المنشورة في مجلة "ناتشر كلايمت تشنج" العلمية المتخصصة، أن حوالي نصف منتجعات التزلج في أوروبا، ستواجه مخاطر نقص الثلوج بشكل كبير، حال تسبب الاحتباس الحراري في ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم ، بمقدار 2 درجة مئوية.

وفي حال ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية خلال القرن الحالي، ستتعرض 91% من منتجعات التزلج الأوروبية لخطر نقص الثلوج وعدم كفايتها للرياضات الشتوية.

وإذا وصل الاحتباس الحراري إلى 4 درجات، فإن جميع منتجعات التزلج تقريبا في قارة أوروبا ستتعرض لمخاطر نقص الثلوج.

وتعد قارة أوروبا، مركزا عالميا رئيسيا للتزلج، حيث يقع بها حوالي نصف إجمالي منتجعات التزلج في شتى أنحاء العالم.

وشملت الدراسة 2234 منتجعا للتزلج في 28 دولة في قارة أوروبا.