ديوان المستشارية الألمانية يعتزم التخلي عن الاعتماد على الزيت في التدفئة

يعتزم ديوان المستشارية الألمانية الاعتماد في التدفئة على وسيلة أكثر صداقة للمناخ اعتبارا من العام المقبل، والتخلي عن التدفئة باستخدام الزيت.

وأوضحت الحكومة الألمانية في رد على سؤال من كتلة حزب اليسار، أن من المنتظر ربط مبنى ديوان المستشارية بشبكة التدفئة عن بُعْد التابعة للعاصمة الألمانية برلين.

وقالت الحكومة إن تحديد مصدر الطاقة الذي سيتم استخدامه بشكل أساسي في التدفئة متروك لشركة فاتنفال مشغلة الشبكة.

ولا تزال هذه الشركة تستخدم في الوقت الراهن نسبا كبيرة من الغاز الطبيعي في التدفئة، لكنها تخطط للتخلي تدريجيا عن الغاز والفحم بحلول عام 2040، وستعتمد بدلا من ذلك على وسائل من بينها المضخات الحرارية الكبيرة ومحطات الكتلة الحيوية.

وحسب تصريحات الحكومة، تستخدم الوزارات الاتحادية في برلين وبون (العاصمة القديمة لجمهورية ألمانيا) بالفعل نظام التدفئة عن بُعْد.

وأوضح الرد الحكومي أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية التابعة لديوان المستشارية أنتجت في العام الماضي 197 ألف كيلووات/ساعة من الكهرباء، وأكدت الحكومة أنها استخدمت لهذا الغرض كل مساحات الأسطح المناسبة.