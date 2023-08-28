روسي يواجه محاكمة في السويد بشبهة التجسس لصالح موسكو

يواجه رجل روسي المولد ويعيش في السويد، محاكمة لاتهامات بالحصول على معلومات لصالح الدولة الروسية لسنوات عديدة، وفقا لبيان صادر عن إحدى المحاكم اليوم الاثنين.



وقالت محكمة مقاطعة ستوكهولم، إن الادعاء يتهم الرجل بممارسة أنشطة استخباراتية تستهدف السويد والولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الرابع من سبتمبر، مع إجراء بعض جلسات الاستماع خلف الأبواب الموصدة، وإذا ثبت أنه مذنب قد يواجه المتهم "60 عاما" عقوبة بالسجن لسنوات عديدة.



ويشتبه في أن المتهم قد حصل سرا وبالاحتيال على معلومات فنية من الغرب للدولة الروسية وجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو"، بدعم من شركته في الفترة بين عامي 2013 و2022.



ويحمل المتهم الجنسيتين السويدية والروسية، وينفي التهم الموجهة إليه.



وكان قد ألقي القبض على الرجل وزوجته في منطقة ستوكهولم في نوفمبر عام 2022، بعد عملية مكثفة للشرطة شاركت فيها مروحيتان عسكريتان.



وظل المشتبه به رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، في حين تم إسقاط التهم عن زوجته.



وصادر المحققون العشرات من أجهزة تخزين البيانات، وأدلة أخرى في منزل الزوجين.