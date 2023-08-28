الاتحاد الإسباني يهدد بوقف النشاط الرياضي حال إقالة روبياليس

هدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» في حالة إقالة لويس روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني.

ووفقا لما أشار إليه موقع «أوندا سيرا» الإسباني فأن أندري كامبس الأمين العام للاتحاد الإسباني هدد الحكومة الإسبانية وسيقدم طلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد الفرق الإسبانية من المنافسات الأوروبية بالإضافة إلى تعليق نشاط اتحاد الكرة الإسباني.

وأضاف الموقع أن هدف تصريحات كامبس هو الحفاظ على استمرار روبياليس في منصبه وللرد على الهجوم المتواصل من قبل الحكومة الإسبانية على رئيس الاتحاد.

وأشار الموقع إلى أن بموجب النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن الاتحاد تدير شؤونها بشكل مستقل دون تأثير من قبل حكومات الدول التابعة للاتحاد، وبموجب هذا النظام، في حال إصدار الحكومة الإسبانية أية قرار ضد روبياليس سيكون غير معترف به ولابد أن يكون القرار صادر من اليويفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس مؤقتًا لمدة 90 يومًا.

ورفض روبياليس الاستقالة بعد تقبيل المهاجمة جيني إيرموسو على شفتيها عقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا.