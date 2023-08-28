خفض الحد الأدنى لنسبة الضمان لتمويل شراء الأوراق المالية في الصين

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أعلنت بورصات شنغهاي وشنشن وبكين الصينية تخفيض الحد الأدنى لنسبة الضمان لتمويل شراء الأوراق المالية من 100% إلى 80% في إطار إجراءات تعزيز سوق الأوراق المالية الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية اليوم الاثنين عن بيان للبورصات الثلاث القول إن هذه الخطوة التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق تعاملات يوم 8 سبتمبر 2023.

وقالت البورصات إن التعديل يهدف إلى تنفيذ السياسات التي أصدرتها اللجنة مؤخراً لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين.

من ناحيته قال بنك الشعب (المركزي) الصيني إن خفض الحد الأدنى لنسبة الضمان بشكل معتدل سيُساعد على استخدام الأموال المتاحة بشكل جيد.