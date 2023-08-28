 الكرملين ينفي وجود اتفاق ثلاثي محتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر في الوقت الحالي - بوابة الشروق
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الكرملين ينفي وجود اتفاق ثلاثي محتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر في الوقت الحالي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 4:40 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 4:40 م

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) وجود اتفاقيات جوهرية بشأن آفاق محتملة لصفقة حبوب ثلاثية تشمل روسيا وتركيا وقطر.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين - "لا توجد اتفاقيات جوهرية بشأن آفاق محتملة لصفقة حبوب ثلاثية تشمل روسيا وتركيا وقطر".

وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع المرتقب بين بوتين وأردوغان يمكن أن يناقش مصير صفقة الحبوب التي تشمل قطر، قال بيسكوف "هناك خيارات مختلفة للتعاون مع قطر، ولا توجد اتفاقيات موضوعية في هذا الصدد في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن المناقشات حول صفقة الحبوب مستمرة بصيغ مختلفة.


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