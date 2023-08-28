اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تواجه مستقبل غامض، لافتة إلى أنه قد يكون من الصعب على الكرملين إيجاد سبيل لتحييد المجموعة بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين مع الاحتفاظ بقوتها القتالية وروابطها الجيوسياسية.



وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن فاجنر التي لم تعد تحظى بدعم وتفضيل الكرملين بعد التمرد القصير الذي شنته في يونيو الماضي، دخلت في حالة عدم يقين أكبر منذ يوم الأربعاء، بعد مصرع بريجوجين في حادث تحطم طائرته شمال موسكو.



وأفادت السلطات الروسية، أمس الأحد، بأن اختبارات الحمض النووي، التي أجريت لأشلاء الجثامين التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة في منطقة تفير شمال موسكو، أكدت أن بريجوجين وتسعة آخرين كانوا مدرجين على قائمة ركاب الطائرة لقوا حتفهم في الحادث.



وبحسب "نيويورك تايمز"، يتحول الانتباه الآن إلى ما إذا كانت فاجنر، التي جعلها بريجوجين على مدار حوالي عقد من الزمان إمبراطوية عالمية حققت مكاسب لموسكو وله أيضا، ستلقى ذات المصير وتموت أيضاً.



ويقول مسئولون أمريكيون وغربيون إن الكرملين يفكر في سبل لجعل فاجنر تحت مزيد من السيطرة المباشرة للدولة الروسية، لكنه لم يتخذ أي قرارات نهائية بشأن ما يجب فعله مع المجموعة.



ومن غير المرجح أن ترغب روسيا في إضاعة المقاتلين المدربين، والنجاحات الجيوسياسية، والمصالح التجارية التي عززها بريجوجين منذ تأسيس فاجنر عام 2014، حيث عملت المجموعة في ما لا يقل عن 10 دول.



واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن إيجاد سبل لتحييد منظمة مسلحة شكلت أحد أكبر التهديدات على حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمر منذ 23 عاماً، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بقوتها القتالية وصلاتها العالمية،"مهمة صعبة"، لا سيما بالنظر إلى العداء طويل الأمد بين مقاتلي فاجنر وقيادة وزارة الدفاع الروسية.



من جانبه، قال ألكسندر بوروداي، عضو البرلمان الروسي خلال حوار عبر الهاتف مع "نيويورك تايمز": "أعتقد أن فاجنر كشركة عسكرية روسية خاصة، في حد ذاتها، كهيكل، لن يكون لها وجود على الأرجح".



وأضاف بوروداي أن "مقاتلي فاجنر سيواصلون القتال، حيث كانوا ينضمون بالفعل إلى تشكيلات المتطوعين، بالإضافة إلى وحدات رسمية، تحت (إمرة) القوات المسلحة الروسية.



في المقابل، بعث الرئيس الروسي بإشارات متضاربة بشأن خططه. وخلال اجتماع في الكرملين بعد التمرد نهاية يونيو الماضي، قال بوتين لقادة فاجنر إنه يمكنهم مواصلة الخدمة معاً تحت قيادة مختلفة.



وتحدث بوتين في حوار نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن أنه اقترح مواصلة القادة الخدمة تحت قيادة عضو سابق بفاجنر وافق عليه الكرملين والذي يستخدم اسم مستعار هو "جراي هير". وقال بوتين إن بريجوجين رفض بالنيابة عن قادة المجموعة، بالرغم من أن بعضهم هزوا رؤوسهم بالموافقة.



وفي نفس الحوار، قال بوتين أيضاً إن فاجنر ليس لها وجود، لأن القانون الروسي لا يسمح بالشركات العسكرية الخاصة.



ونظرياً، لا يزال يمكن لفاجنر العمل بدون بريجوجين وقائدها المؤسس ديمتري أوتكين، الذي أكدت السلطات الروسية كذلك مصرعه في حادث تحطم الطائرة.



وتمتلك المجموعة ما وصفته قنوات على منصة "تليجرام" تابعة لها بـ"مجلس القادة"، الذي يشرف على المسائل العملية يوميا. ولم يكن العديد من أعضاء المجلس على متن طائرة بريجوجين. ولم يظهر أي منهم علانية أو أصدر بياناً منذ الحادث.