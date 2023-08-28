قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن 70% من المخزون الحالي من الذرة والصويا «مستورد»، وبالتالي يظل مرتبطا بتوفر النقد الأجنبي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن سعر الصويا سجل انخفاضا في الوقت الحالي، بأكثر من 35%، وذلك بعد فترة من الظروف غير المعتادة التي واجهتها الدولة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تشوهات سعرية غير منطقية، وهو ما أثّر على هذه الصناعة التي تمثل مادة حية وسلعة غير قابلة للتخزين.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التجربة والتحديات والأخطاء التي وقعت، لا سيما أن البنية التحتية في الدولة مؤهلة لمضاعفة الإنتاج.

وأكّد أن صناعة الدواجن تتطلب حالة من الاستقرار، موضحا أن تباين الأسعار أمر نابع من أن هذه السلعة تخضع للعرض والطلب.

ونوه بأن أغلب الدول المحيطة بمصر تشهد ثباتا في أسعار الدواجن، كونها يتم تداولها إما مبردة أو مجمدة ، لكن الذبح الحي واليومي أمر في غير صالح السوق.